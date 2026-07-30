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    Eureka schließt erstes umfangreiches Explorationsprogramm auf Cabin Lake ab; die Analyseergebnisse stehen noch aus

    Eureka schließt erstes umfangreiches Explorationsprogramm auf Cabin Lake ab; die Analyseergebnisse stehen noch aus
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia – 30. Juli 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) („Eureka“ oder das „Unternehmen“) berichtet über den erfolgreichen Abschluss seines Explorationsprogramms von 2026 bestehend aus einer geologischen Kartierung, Prospektionsarbeiten und Bodenproben (das „Programm“) auf seinem vollständig optionierten Silber-Blei-Zink-Goldprojekt Cabin Lake (das „Projekt“) in Zentral-British Columbia.

     

    Das Programm hat das Verständnis des Unternehmens für die geologischen Einflussfaktoren auf dem Projektgebiet und des epithermalen Mineralisierungssystems erheblich verbessert. Feldbeobachtungen dokumentierten ausgedehnte epithermale Erzgangbildung, hydrothermale Alterierung und günstige strukturelle Bedingungen auf Zielgebieten hoher Priorität. Dies lieferte wichtige Informationen, die mit den ausstehenden Laborergebnissen zusammengeführt werden, um zukünftige Bohrziele genauer zu definieren. Analyseergebnisse, aktualisierte geologische Karten und eine genauere geologische Interpretation sollen nach Abschluss der Laboranalyse folgen.

     

    Höhepunkte

     

    • Geologische Kartierung, Prospektion und systematische Bodenbeprobung für 2026 wurden auf Zielgebieten hoher Priorität abgeschlossen.
    • 622 Bodenproben und 96 Gesteinsproben wurden für die Laboranalyse gesammelt.
    • Feldbeobachtungen dokumentierten ausgedehnte epithermale Erzgangbildung, hydrothermale Alterierung und günstige strukturelle Bedingungen auf dem Projektgebiet.
    • Geologische Beobachtungen haben das Verständnis des Unternehmens für die geologischen Einflussfaktoren des mineralisierten Systems auf dem Projektgebiet erheblich verbessert und werden mit den ausstehenden Analyseergebnissen zusammengeführt, um die zukünftigen Explorationsarbeiten zu priorisieren.
    • Analyseergebnisse, aktualisierte geologische Karten und eine genauere geologische Interpretation sollen im Anschluss an die Laboranalyse erfolgen.

     

    Danny Matthews, Chief Executive Officer von Eureka, sagte:

     

    „Der Abschluss unseres ersten umfangreichen Explorationsprogramms auf Cabin Lake ist ein wichtiger Meilenstein seit Erwerb des Projekts. Neben einer erfolgreichen Durchführung des Feldprogramms haben die Arbeiten unser Verständnis der geologischen Einflussfaktoren erheblich verbessert und untermauern weiterhin die Prospektivität des Projekts. Die Analyseergebnisse stehen nun aus, und wir freuen uns darauf, diese zusammen mit unserer aktualisierten geologischen Interpretation zu veröffentlichen und die nächste Explorationsphase genauer darzustellen.“

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