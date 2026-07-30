Britische Notenbank belässt Leitzins bei 3,75 Prozent
Für Sie zusammengefasst
- Bank of England hält Leitzins bei 3,75 Prozent
- Entscheidung der Notenbank wie vom Markt erwartet
- Letzte Zinssenkung im Dezember um 0,25 Prozentpunkt
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet stabil gehalten. Er liegt weiter bei 3,75 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung im Schnitt erwartet.
Damit bleiben die Zinsen im bisherigen Jahresverlauf unverändert. Zuletzt hatte die Bank of England im Dezember den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt./jsl/jha/
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