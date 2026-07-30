Genehmigungsverfahren in Neuseeland beschleunigt

RUA GOLD (TSX: RUA; NZX: RGI; OTC: NZAUF; FSE: X9R; WKN: A40QYC) hat einen wichtigen regulatorischen Meilenstein für sein Auld Creek Project im neuseeländischen Reefton Goldfield erreicht. Das Goldprojekt wurde offiziell für das Verfahren nach dem Fast Track Approvals Act 2024 zugelassen. Damit erhält das Unternehmen Zugang zu einem beschleunigten Genehmigungsprozess, der sämtliche wesentlichen behördlichen Zulassungen in einem zentralen Verfahren bündeln soll. Für RUA GOLD ist dies ein weiterer Schritt auf dem Weg vom Explorationsunternehmen zum Minenentwickler.

Fast-Track-Verfahren soll Genehmigungsprozess vereinfachen

Das Ende 2024 von der neuseeländischen Regierung eingeführte Fast-Track-Gesetz soll Projekte mit erheblicher regionaler oder nationaler Bedeutung schneller zur Umsetzung bringen. Statt mehrere Genehmigungen nach unterschiedlichen Gesetzen separat zu beantragen, können Unternehmen sämtliche relevanten Bewilligungen im Rahmen eines zentralen „One-Stop-Shop“-Verfahrens einholen. Dazu zählen unter anderem Bergbaulizenzen, Umweltgenehmigungen, Wasserrechte sowie naturschutzrechtliche Freigaben.

RUA GOLD bereitet derzeit den vollständigen Fast-Track-Antrag vor, der nach Unternehmensangaben im vierten Quartal 2026 eingereicht werden soll. Verläuft das Verfahren erfolgreich, könnte das Auld Creek Project bereits bis Mitte 2027 vollständig genehmigt sein, sodass erste Bau- und Erschließungsarbeiten beginnen könnten.

Umfangreiche Studien und mehr als 800 Gespräche

Zur Vorbereitung des Genehmigungsantrags arbeitet RUA GOLD gemeinsam mit unabhängigen Fachberatern an einer Vielzahl technischer und umweltbezogener Studien. Diese umfassen unter anderem Untersuchungen zu Wasserqualität, Ökologie, Luftqualität, Landschaftsbild, Geochemie, Verkehr, sozioökonomischen Auswirkungen sowie Maßnahmen zur Rekultivierung und zum späteren Minenschluss. Parallel dazu laufen wirtschaftliche Analysen und Planungen zur zukünftigen Erzaufbereitung.

Nach Angaben des Unternehmens wurden bislang mehr als 800 Gespräche mit Gemeinden, Behörden, Interessengruppen und weiteren Stakeholdern geführt. Diese intensive Einbindung soll dazu beitragen, potenzielle Auswirkungen des Projekts frühzeitig zu identifizieren und geeignete Maßnahmen für deren Management zu entwickeln.

Untertagebetrieb und regionale Wertschöpfung geplant

Für das Auld Creek Project ist derzeit ein Untertagebergwerk mit einer zunächst geplanten Minenlaufzeit von acht Jahren vorgesehen. Das Unternehmen rechnet mit rund 200 direkten Arbeitsplätzen sowie einem wirtschaftlichen Beitrag von etwa 240 Millionen Neuseeland-Dollar für die Region. Langfristig plant RUA GOLD zudem den Aufbau eines regionalen Verarbeitungszentrums, das künftig auch weitere Bergbauprojekte im Reefton Goldfield unterstützen könnte.

Bereits Anfang 2026 hatte RUA GOLD eine Preliminary Economic Assessment (PEA) abgeschlossen. Derzeit arbeitet das Unternehmen an einer Pre-Feasibility Study (PFS), deren Fertigstellung ebenfalls für das vierte Quartal 2026 vorgesehen ist. Die Studie wird von den internationalen Bergbauberatungen Mining One und Pitch Black erstellt.

Mit einer Landposition von mehr als 120.000 Hektar ist RUA GOLD der größte Grundbesitzer im historischen Reefton Goldfield auf der Südinsel Neuseelands. Das Bergbaugebiet brachte historisch mehr als zwei Millionen Unzen Gold mit außergewöhnlich hohen Goldgehalten zwischen 9 und 50 g/t hervor. Neben Auld Creek entwickelt das Unternehmen mit Glamorgan ein weiteres hochgradiges Goldprojekt auf der Nordinsel Neuseelands.









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