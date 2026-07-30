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    F80, Purosangue, Rekordmarge

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    Ferrari gibt Vollgas – Dividenden in Höhe von 599 Millionen Euro inklusive

    Ferrari steigert Umsatz, Gewinn und Marge und hebt die Prognose für 2026 an. Vor allem der F80 und teure Individualisierungen treiben das Geschäft. Doch eine Zahl zeigt, wie stark der Luxusboom wirklich ist.

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz, Gewinn und operative Marge steigen 2026
    • F80 und Individualisierungen treiben Gewinnwachstum
    • 3.366 Auslieferungen und 800 Mio Ausschüttungen
    • Report: Achtung, Korrektur!
    F80, Purosangue, Rekordmarge - Ferrari gibt Vollgas – Dividenden in Höhe von 599 Millionen Euro inklusive
    Foto: Unsplash

    Ferrari hat im zweiten Quartal von einem stärkeren Modellmix und der hohen Nachfrage nach individualisierten Fahrzeugen profitiert. Der Sportwagenhersteller steigerte Umsatz und Gewinn und hob seine Prognose für 2026 an.

    Der Nettoumsatz stieg um acht Prozent auf 1,94 Milliarden Euro. Bei konstanten Wechselkursen lag das Wachstum bei elf Prozent. Die Erlöse mit Fahrzeugen und Ersatzteilen erhöhten sich ebenfalls um acht Prozent auf 1,63 Milliarden Euro.

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    Ferrari lieferte im Quartal 3.366 Fahrzeuge aus. Besonders gefragt waren der 12Cilindri, der Purosangue und die Modellfamilie 296 Speciale. Auch die Auslieferungen des F80 nahmen planmäßig zu. Andere Modelle befanden sich noch im Produktionshochlauf oder liefen aus.

    Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um zehn Prozent auf 605 Millionen Euro. Die operative Marge erreichte 31,2 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um sieben Prozent auf 755 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge lag bei 39 Prozent.

    Den Gewinnanstieg stützten vor allem der F80, mehr Individualisierungen und höhere Erlöse aus dem Rennsport. Höhere Produktions-, Marketing- und Motorsportkosten belasteten dagegen das Ergebnis.

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    Die Einnahmen aus Sponsoring, kommerziellen Aktivitäten und der Marke stiegen um zwei Prozent auf 209 Millionen Euro. Zusätzliche Erlöse erzielte Ferrari durch die Vermietung von Motoren an andere Formel-1-Teams.

    Der Nettogewinn erhöhte sich auf 463 Millionen Euro. Das verwässerte Ergebnis je Aktie stieg von 2,38 Euro auf 2,62 Euro. Der industrielle freie Mittelzufluss erreichte 276 Millionen Euro.

    Zum Quartalsende lag die industrielle Nettoverschuldung bei 131 Millionen Euro. Ferrari zahlte zugleich mehr als 800 Millionen Euro an die Aktionäre aus. Darin enthalten waren Dividenden von 599 Millionen Euro und Aktienrückkäufe über 209 Millionen Euro.

    Ferrari hob seine Prognose für das Jahr 2026 an. Das Unternehmen rechnet mit einer stärkeren Nachfrage nach Individualisierungen und geringeren Belastungen durch Wechselkurse. Der Modellwechsel sowie höhere Erlöse im Rennsport- und Lifestyle-Geschäft sollen das Jahr weiter prägen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,70 % und einem Kurs von 346,0EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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