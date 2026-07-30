BERNSTEIN RESEARCH stuft SANOFI auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Die neue Konzernchefi unternehme weitere, mutige Schritte, schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Resultate des zweiten Quartals und die Anpassung der Entwicklungs-Pipeline des Pharmaunternehmens./mis/rob/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:42 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:42 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,72 % und einem Kurs von 76,30EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 107
Kursziel alt: 107
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 107
Kursziel alt: 107
Währung: EUR
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