BERNSTEIN RESEARCH stuft SANOFI auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Die neue Konzernchefi unternehme weitere, mutige Schritte, schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Resultate des zweiten Quartals und die Anpassung der Entwicklungs-Pipeline des Pharmaunternehmens./mis/rob/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:42 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:42 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,72 % und einem Kurs von 76,30EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Justin Smith

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 107

Kursziel alt: 107

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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