JPMORGAN stuft ENI auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 25,50 auf 26,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kurssprung infolge der starken Resultate verdeutliche erneut, dass der positive sprunghafte Wandel bei der Umsetzung strategischer und operativer Ziele die Qualität des Barmittelzuflusses des italienischen Energiekonzerns verbessere, schrieb Matthew Lofting in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie in diesem Jahr./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 20:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 20:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 00:15 / BST
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Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 23,59EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Matthew Lofting
Analysiertes Unternehmen: ENI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 26,50
Kursziel alt: 25,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Lofting
Analysiertes Unternehmen: ENI
Aktieneinstufung neu: positiv
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