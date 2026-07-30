JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Auftragseingang des Halbleiterindustrie-Zulieferers habe die Konsensschätzung um 9 Prozent übertroffen, schrieb Craig A McDowell in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Umsatz habe der durchschnittlichen Analystenprognose entsprochen./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:38 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:38 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,23 % und einem Kurs von 34,48EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Craig A McDowell

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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