JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Auftragseingang des Halbleiterindustrie-Zulieferers habe die Konsensschätzung um 9 Prozent übertroffen, schrieb Craig A McDowell in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Umsatz habe der durchschnittlichen Analystenprognose entsprochen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,23 % und einem Kurs von 34,48EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Craig A McDowell
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Craig A McDowell
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
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