JPMORGAN stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Der Chipkonzern könnte die Markterwartungen übertreffen, denn die Wettbewerber hätten bereits starke Resultate gemeldet, schrieb Sandeep Deshpande in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Wegen der vorgenommenen Preiserhöhungen könnte Infineon zudem seine Umsatzprognose und infolgedessen auch seine Margenprognose nach oben korrigieren./rob/la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 20:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,99 % und einem Kurs von 56,50EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 96

Kursziel alt: 96

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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