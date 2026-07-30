JPMORGAN stuft Teamviewer auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Teamviewer von 7,50 auf 7,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Software-Unternehmens habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daraus resultierten seine reduzierten Ergebnisprognosen für 2026 und 2027./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:41 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,17 % und einem Kurs von 6,315EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Toby Ogg

Analysiertes Unternehmen: Teamviewer

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7,30

Kursziel alt: 7,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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