JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Das um Währungseffekte sowie den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen bereinigte Umsatzwachstum habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Gewinn je Aktie hingegen leicht darunter gelegen./rob/la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 22:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 22:05 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 394,1EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 365

Kursziel alt: 365

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

