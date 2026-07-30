JPMORGAN stuft RENAULT SA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Autokonzern habe ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Free Cashflow sei stark ausgefallen./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:15 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 27,95EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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