JPMORGAN stuft RENAULT SA auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Autokonzern habe ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Free Cashflow sei stark ausgefallen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 27,95EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
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