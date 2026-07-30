Revival Gold gibt den Abschluss des Verkaufs seiner nicht zum Kernportfolio gehörenden Phosphatkonzession Diamond Mountain bekannt

Toronto, ON – 29. Juli 2026 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) („Revival Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Revival Gold im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 1. Juni 2026 den Verkauf seiner 51%igen Beteiligung am Phosphatprojekt Diamond Mountain („Diamond Mountain“), das nicht zum Kernportfolio zählt, an die Firma Canadian Phosphate Ltd. („Canadian Phosphate“) zum Abschluss bringen konnte. Der Verkauf erfolgte gemäß einer Konzessionskaufvereinbarung vom 29. Mai 2026 (die „Vereinbarung“) zwischen Revival Gold, Canadian Phosphate und Utah Minerals Resources LLC („UMR“). UMR veräußerte den übrigen Anteil von 49 % an Diamond Mountain an die Firma Canadian Phosphate.

Beim Abschluss erhielt Revival Gold eine Barzahlung in Höhe von 127.500 USD sowie 3.081.286 Aktien von Canadian Phosphate (die „CP8-Aktien“), die auf Grundlage eines Richtpreises von 0,125 AUD pro CP8-Aktie einem Wert von rund 270.000 USD entsprechen.

Spätestens am ersten Jahrestag der Vereinbarung erhält Revival Gold eine Barzahlung von 255.000 USD und hat nach eigenem Ermessen jederzeit das Recht, statt dieser Barzahlung CP8-Aktien zu beziehen. Entscheidet sich das Unternehmen für die Ausgabe von CP8-Aktien, entspricht der Preis pro CP8-Aktie einem Abschlag von 5 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der CP8-Aktien an der Australian Stock Exchange über 15 Handelstage bis zum Tag vor der Bekanntmachung an CP8.

Spätestens am ersten Jahrestag nach Beginn der kommerziellen Produktion erhält Revival Gold eine Barzahlung in Höhe von 765.000 USD. Für Canadian Phosphate gilt diesbezüglich die Option, die vorstehende Zahlung in Form von CP8-Aktien zu leisten.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold ist einer der größten Entwickler für reine Goldminen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Goldprojekts Mercur in Utah und die laufenden Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho voran. Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel „RVG“ und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel „RVLGF“. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto (Kanada), sein amerikanisches Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

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