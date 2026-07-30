BERENBERG stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach Zahlen von 92 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal der Online-Apotheke sei stark verlaufen, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Preisentwicklung und Effizienzsteigerungen hätten sich günstig ausgewirkt und für ein überraschend hohes operatives Ergebnis gesorgt./rob/mf/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,84 % und einem Kurs von 65,80EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gerhard Orgonas

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 94

Kursziel alt: 92

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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