Antimony Resources meldet bis zu 11,41 % Antimon und erweitert Lagerstätte

Antimony Resources (CSE ATMY / WKN A414DM) hat weitere hochgradige Bohrergebnisse aus der Main Zone seines Bald Hill Antimony Projects in der kanadischen Provinz New Brunswick veröffentlicht. Das Unternehmen meldet unter anderem 11,41 % Antimon über 1,55 Meter innerhalb eines breiteren mineralisierten Abschnitts von 11,3 Metern mit durchschnittlich 2,78 % Antimon. Gleichzeitig liefern die ersten Bohrungen auf der neu entdeckten Central Zone vielversprechende geologische Hinweise auf eine weitere antimonführende Struktur südlich der bisherigen Hauptzone.

Hochgradige Antimon- und Goldmineralisierung in der Main Zone

Die aktuellen Analyseergebnisse stammen aus Bohrloch BH-26-14, das mehrere hochgradige Antimonzonen durchschnitt. Der wichtigste Abschnitt umfasst 11,3 Meter mit durchschnittlich 2,78 % Antimon, einschließlich eines hochgradigen Intervalls von 1,55 Metern mit 11,41 % Antimon. Parallel dazu wurde über denselben Abschnitt ein durchschnittlicher Goldgehalt von 0,41 g/t Gold nachgewiesen. Einzelne Proben lieferten sogar Goldgehalte von über 1 g/t.

Darüber hinaus identifizierte das Unternehmen in demselben Bohrloch eine zweite hochgradige Mineralisierung mit 2,65 Metern und 7,48 % Antimon in einer Tiefe zwischen 165,35 und 168,00 Metern. Eine weitere Zone ergab 1,85 Meter mit 3,15 % Antimon. Nach Angaben des Unternehmens dienen die aktuellen Bohrungen vor allem dazu, die bekannte Mineralisierung innerhalb der Main Zone weiter zu verdichten und die Grundlage für eine zukünftige Ressourcenmodellierung zu schaffen.

Neue Central Zone zeigt ähnliche Mineralisierung

Parallel zur Erweiterung der Main Zone untersucht Antimony Resources erstmals die neu identifizierte Central Zone, die sich rund 200 Meter südlich der bekannten Lagerstätte befindet. Historische Schürfgräben sowie aktuelle Oberflächenarbeiten hatten dort bereits eine ausgeprägte Stibnitmineralisierung nachgewiesen.

Die ersten sechs Bohrlöcher liegen bislang lediglich als geologische Kernbeschreibungen vor, da die Laboranalysen noch ausstehen. Dennoch berichten die Geologen über zahlreiche Brekzienzonen mit sichtbarer Stibnitmineralisierung, die dem Mineralisierungsstil der Main Zone stark ähneln. In mehreren Bohrlöchern wurden massive Stibnit-Adern, stibnithaltige Quarzadern sowie ausgedehnte Brekzien mit Pyrit und Arsenopyrit dokumentiert. Besonders Bohrloch BHC-26-03 durchschnitt innerhalb von rund 35 Metern gleich mehrere mineralisierte Brekzienabschnitte mit sichtbarem Stibnit.

Nach Einschätzung des Unternehmens könnte die Central Zone Teil desselben mineralisierten Systems sein wie die Main Zone. Ziel der laufenden Bohrungen ist es daher zu untersuchen, ob beide Bereiche möglicherweise eine zusammenhängende Lagerstätte bilden.

Bald Hill entwickelt sich weiter

Das Bald Hill Antimony Project zählt bereits heute zu den höchstgradigen bekannten Antimonvorkommen Nordamerikas. Die bisher definierten Bohrungen haben eine mindestens 600 Meter lange Mineralisierung bis in Tiefen von mindestens 350 Metern abgegrenzt. Die Lagerstätte bleibt nach Angaben des Unternehmens in alle Richtungen offen.

Der im Jahr 2026 veröffentlichte NI 43-101 Technical Report beschreibt für den bislang bebohrten Bereich ein Explorationsziel von rund 2,7 Millionen Tonnen mit einem angenommenen Gehalt zwischen 3 % und 4 % Antimon. Antimony Resources weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei um ein konzeptionelles Explorationsziel und noch nicht um eine Mineralressource handelt. Weitere Bohrungen sollen nun sowohl die bekannte Main Zone erweitern als auch das Potenzial der neu entdeckten Central Zone sowie weiterer Zielgebiete auf dem Projekt überprüfen.









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