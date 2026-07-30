BERENBERG stuft NORDEX AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex nach Zahlen von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das unerwartet starke zweite Quartal des Windanlagenbauers habe weiteres Margenwachstum gebracht, schrieb Richard Dawson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand habe neue Hochs erreicht./rob/mf/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 39,42EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Richard Dawson

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 57

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 58,00 € , was eine Steigerung von +46,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer