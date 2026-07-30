BERENBERG stuft NORDEX AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex nach Zahlen von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das unerwartet starke zweite Quartal des Windanlagenbauers habe weiteres Margenwachstum gebracht, schrieb Richard Dawson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand habe neue Hochs erreicht./rob/mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:05 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 39,42EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Richard Dawson
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 57
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Dawson
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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