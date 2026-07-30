BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebit) habe über der Erwartung gelegen, schrieb Analyst Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Fluggesellschaft habe ihre Kosten gut unter Kontrolle./mis/rob/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,80 % und einem Kurs von 12,22EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
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