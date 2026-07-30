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    Ferrari hebt Jahresprognose dank Sonderaustattungen - Aktie zieht an

    Für Sie zusammengefasst
    • Ferrari hebt bereinigtes Ebitda 2026 auf 2,97 Mrd
    • Auftragsbücher für 2027 dank starker Nachfrage voll
    • Umsatz +8 Prozent Ebitda +7 Gewinn +9 Prozent
    Ferrari hebt Jahresprognose dank Sonderaustattungen - Aktie zieht an
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    MARANELLO (dpa-AFX) - Der Luxussportwagenbauer Ferrari profitiert weiter von der Nachfrage seiner reichen Kunden und erhöht die Jahresziele. 2026 solle das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nun von im Vorjahr 2,77 auf mindestens 2,97 Milliarden Euro steigen, hieß es von den Italienern am Donnerstag in Maranello. Analysten waren bisher lediglich im Mittel von diesem Wert ausgegangen.

    Im zweiten Quartal verdiente der Konzern im Tagesgeschäft zudem mehr als von Experten gedacht. Die Auftragsbücher seien dank einer gesunden Nachfrage auch für das Jahr 2027 bereits komplett gefüllt, sagte Ferrari-Chef Benedetto Vigna laut Mitteilung.

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    Die Aktie stieg deutlich auf ein Jahreshoch. Das Papier zog in Mailand um mehr als 4 Prozent auf fast 354 Euro an. Das Rekordhoch bei fast 493 Euro aus dem Frühjahr 2025 liegt aber noch in weiter Ferne.

    Wenig inspirierende Mittelfristziele im vergangenen Herbst und unter anderem auch das schwache Medienecho auf den ersten vollektrischen Ferrari namens Luce im Mai hatten die Kurse zuletzt belastet. Die "Financial Times" berichtete vortags jedoch, der Konzern habe seine Verkaufsziele 2026 für das E-Auto dank starker Nachfrage aus China bereits jetzt im Kasten.

    Im zweiten Quartal verkauften die Italiener mit 3.366 Autos zwar 128 Stück weniger als ein Jahr zuvor, dennoch legte der Umsatz um 8 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro zu. Das war einem Trend hin zu teureren Fahrzeugen sowie mehr Sonderaustattungen zu verdanken.

    Das operative Ergebnis (Ebitda) stieg um 7 Prozent auf 755 Millionen Euro. Unter dem Strich kletterte der Gewinn um 9 Prozent auf 463 Millionen Euro./men/tav/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,51 % und einem Kurs von 345,3 auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um +8,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 60,17 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 395,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 460,00EUR was eine Bandbreite von +6,07 %/+35,53 % bedeutet.





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