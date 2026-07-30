JPMORGAN stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Angeführt von einer starken Preisgestaltung und einem sehr guten Cargo-Geschäft hätten die Resultate der Fluggesellschaft die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Harry J Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,80 % und einem Kurs von 12,22EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 16
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 16
Währung: EUR
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