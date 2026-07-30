BERENBERG stuft Stabilus auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stabilus nach Zahlen von 25 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der angepasste Ausblick des Autozulieferers deute auf ein schwaches viertes Quartal des laufenden Geschäftsjahres hin, schrieb Yasmin Steilen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das verstärkte Engagement im Bereich humanoider Roboter sei noch in einer zu frühen Phase, um sich auszuwirken./rob/mf/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 13,88EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Yasmin Steilen

Analysiertes Unternehmen: Stabilus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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