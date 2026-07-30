BERENBERG stuft Auto1 auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Auto-Handelsplattform habe im zweiten Quartal die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Wolfgang Specht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erhöhte Ausblicke wie in den Vorjahren seien in diesem Jahr aber wohl nicht drin./rob/mf/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,71 % und einem Kurs von 21,78EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Wolfgang Specht

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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