JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Der französische Mischkonzern habe erstaunlich stark abgeschnitten, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dank der guten Entwicklung in allen wesentlichen Sparten habe das operative Ergebnis die Markterwartung übertroffen./rob/la/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 123,2EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 142

Kursziel alt: 142

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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