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    Besonders beachtet!

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    Baxter International Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 30.07.2026

    Am 30.07.2026 ist die Baxter International Aktie, bisher, um +15,58 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Baxter International Aktie.

    Besonders beachtet! - Baxter International Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 30.07.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Baxter International ist ein US-Medizintechnikkonzern mit Fokus auf Nierenersatztherapie, Infusions- und Ernährungslösungen, Anästhesie- und Intensivprodukte sowie Biopharma-Services. Starke Position in Dialyse und Krankenhausversorgung. Wichtige Wettbewerber: Fresenius, B. Braun, Medtronic, Becton Dickinson. USP: breite Klinikpräsenz, integrierte Lösungen und starke Home-Dialyse-Expertise.

    Baxter International Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.07.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Baxter International Aktie. Mit einer Performance von +15,58 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,76 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Baxter International Aktie. Nach einem Plus von +1,76 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 24,700. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Baxter International Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +69,76 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Baxter International Aktie damit um +29,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,25 %. Im Jahr 2026 gab es für Baxter International bisher ein Plus von +50,79 %.

    Während Baxter International heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,66 %. Damit gehört Baxter International heute zu den auffälligeren Werten.

    Baxter International Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +29,66 %
    1 Monat +28,25 %
    3 Monate +69,76 %
    1 Jahr -14,45 %
    Stand: 30.07.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Baxter International Aktie

    Es gibt 516 Mio. Baxter International Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,61 Mrd.EUR € wert.

    Baxter Reports Second-Quarter 2026 Results


    Baxter International Inc. (NYSE:BAX), a global medtech leader, today reported results for the second quarter of 2026. “Our second-quarter results exceeded expectations on both the top and bottom lines, driven by both operating performance and an …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Baxter International

    Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,34 %. Becton Dickinson notiert im Minus, mit -0,51 %. Fresenius Medical Care notiert im Plus, mit +2,33 %. Johnson & Johnson verliert -2,18 % Medtronic notiert im Minus, mit -0,63 %.

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    Ob die Baxter International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Baxter International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Baxter International

    +14,29 %
    +29,88 %
    +32,34 %
    +68,71 %
    -15,02 %
    -50,73 %
    -67,45 %
    -51,27 %
    +186,08 %
    ISIN:US0718131099WKN:853815
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