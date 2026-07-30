Börsen Update Europa - 30.07. - FTSE Athex 20 stark +1,89 %

Der MDAX steht bei 32.242,70 PKT und gewinnt bisher +0,26 %. Top-Werte: SILTRONIC AG +9,67 %, Lanxess +5,18 %, DWS Group +4,26 % Flop-Werte: Nemetschek -8,58 %, Knorr-Bremse -6,14 %, Kion Group -6,01 %

Der DAX steht bei 25.521,02 PKT und gewinnt bisher +0,61 %. Top-Werte: Siemens Energy +5,30 %, Symrise +5,18 %, Hochtief +4,75 % Flop-Werte: adidas -17,95 %, Scout24 -2,15 %, SAP -1,87 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:47) bei 3.834,14 PKT und fällt um -0,10 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +9,67 %, Draegerwerk +9,52 %, Infineon Technologies +4,37 %

Flop-Werte: Nemetschek -8,58 %, TeamViewer -6,88 %, CANCOM SE -3,12 %

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Der E-Stoxx 50 steht bei 6.308,41 PKT und gewinnt bisher +1,23 %.

Top-Werte: Schneider Electric +7,13 %, Siemens Energy +5,30 %, ING Group +4,82 %

Flop-Werte: adidas -17,95 %, Sanofi -4,72 %, Wolters Kluwer -3,55 %

Der ATX steht aktuell (13:59:47) bei 6.395,65 PKT und steigt um +1,16 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +12,26 %, Andritz +10,65 %, Lenzing +6,79 %

Flop-Werte: voestalpine -1,70 %, Erste Group Bank -1,45 %, PORR -0,13 %

Der SMI bewegt sich bei 14.466,70 PKT und steigt um +0,41 %.

Top-Werte: Holcim +4,25 %, ABB +4,08 %, Kuehne + Nagel International +2,63 %

Flop-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert -0,87 %, Novartis -0,83 %, Partners Group Holding -0,82 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:22) bei 8.490,48 PKT und steigt um +1,03 %.

Top-Werte: Bouygues +7,71 %, Schneider Electric +7,13 %, Societe Generale +6,18 %

Flop-Werte: Stellantis -4,79 %, Sanofi -4,72 %, Bureau Veritas -3,82 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.228,93 PKT und verliert bisher -0,20 %.

Top-Werte: ABB +4,08 %, Sandvik +2,86 %, Alfa Laval +2,75 %

Flop-Werte: AstraZeneca -1,02 %, Telia Company -0,33 %, SSAB Registered (A) -0,23 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:22) bei 6.480,00 PKT und steigt um +1,89 %.

Top-Werte: Public Power +1,27 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,23 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,84 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,32 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,43 %, Jumbo -0,16 %