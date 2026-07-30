RBC stuft Heidelberg Materials auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 217 Euro belassen. Das zweite Quartal des Baustoffproduzenten sei etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Anthony Codling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der neue Ausblick für den operativen Gewinn (Ebit) habe dagegen ein wenig enttäuscht./rob/mf/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:46 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:46 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 169,1EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:57 Uhr) gehandelt.





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