RBC stuft Meta auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 810 auf 770 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Zahlenwerk des Facebook-Konzerns sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Brad Erickson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatzausblick habe den Markt offenbar enttäuscht./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:24 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:24 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,86 % und einem Kurs von 461,5EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Brad Erickson

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 770

Kursziel alt: 810

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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