JPMORGAN stuft Rolls-Royce auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1625 Pence belassen. Wieder einmal habe der Treibwerk-Hersteller hervorragende Kennziffern vorgelegt, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebita) hätten die Konsensschätzungen deutlich übertroffen./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:54 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:54 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,53 % und einem Kurs von 16,90EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16,25

Kursziel alt: 16,25

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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