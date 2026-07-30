BERENBERG stuft Safran auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Safran nach Zahlen von 355 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Servicegeschäft des Technologieunternehmens habe im ersten Halbjahr die bereits hohen Erwartungen übertroffen, schrieb George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ungleichgewicht bei Angebot und Nachfrage nach Ersatzteilen und Dienstleistungen im Bereich der Luftfahrt sei ausgeprägt genug, um vom Konflikt im Mittleren Osten nicht beeinträchtigt zu werden./rob/mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 340,7EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:56 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: George McWhirter
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 400
Kursziel alt: 355
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: George McWhirter
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 400
Kursziel alt: 355
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