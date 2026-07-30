JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 8200 auf 8100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dominic O'Kane passte in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung seine Schätzungen für den Bergbaukonzern entsprechend an. Bis 2025 hätten die Bereiche Kupfer und Aluminium nicht durchgehend eine Rendite in Höhe der Kapitalkosten erzielt, doch die Produktivitäts- und Kosteneinsparungsstrategie des Unternehmens seit 2020 habe dazu beigetragen, die Wertschöpfung in allen Geschäftsbereichen zu verbessern ? verstärkt durch höhere Metallpreise./rob/la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:54 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,02 % und einem Kurs von 84,25EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 81

Kursziel alt: 82

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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