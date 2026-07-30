RBC stuft British American Tobacco auf 'Underperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe im ersten Halbjahr gut abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sorge bereite aber weiterhin die Marge./rob/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 53,72EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: James Edwardes Jones
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 36
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Edwardes Jones
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 36
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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