UBS stuft Befesa auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Industrierecycler habe solide Resultate erzielt, in den USA wüchsen die Volumina nun, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,17 % und einem Kurs von 33,65EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar