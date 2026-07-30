UBS stuft Hermes auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes nach Zahlen für das zweite Quartal von 1795 auf 1695 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate hätten Fragen hinsichtlich des Wachstumsrezepts des Luxuswarenkonzerns aufgeworfen, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 23:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 1.552EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 1695

Kursziel alt: 1795

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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