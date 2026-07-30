BERNSTEIN RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern des Brauereikonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der US-Absatz habe aber trotz der Fußball-Weltmeisterschaft geschwächelt./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,10 % und einem Kurs von 71,80EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Trevor Stirling
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 97
Kursziel alt: 97
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Trevor Stirling
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 97
Kursziel alt: 97
Währung: EUR
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