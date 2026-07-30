BERNSTEIN RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern des Brauereikonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der US-Absatz habe aber trotz der Fußball-Weltmeisterschaft geschwächelt./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:13 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:13 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,10 % und einem Kurs von 71,80EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 97

Kursziel alt: 97

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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