Das DaaS-Geschäft im Öl- und Gassektor von ZenaTech profitiert von einem anziehenden Markt mit höheren Ölpreisen und prognostizierten Energieinvestitionen von über 500 Mrd. USD in Kanada in den kommenden zehn Jahren

VANCOUVER, British Columbia, 30. Juli 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“) – ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat – informiert in einem Update über sein Außendienstgeschäft im westkanadischen Energiesektor. Die Firma Velocity Geomatics, die Öl- und Gasproduzenten in behördlichen und umweltrechtlichen Verfahren mit drohnengestützten Vermessungen unterstützt und zuletzt vom Unternehmen übernommen wurde, positioniert sich aktuell in einem anziehenden Markt, in dem im zweiten Quartal ein Ölpreisanstieg von über 45 % im Vergleich zur Vorjahresperiode zu verzeichnen war. Gleichzeitig sollen laut Prognosen in der kanadischen Öl- und Gasbranche in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich über 500 Mrd. USD investiert werden.

„Unser Drone-as-a-Service-Geschäft ist auf Außendienstleistungen spezialisiert und orientiert sich an den Aktivitäten unserer Kunden. Wenn Produzenten in Alberta, British Columbia und Saskatchewan über mehr Cashflow verfügen, führen sie auch mehr Bohrungen durch“, so Shaun Passley, Ph.D., Chairman und Chief Executive Officer von ZenaTech. „Durch die aktuell höheren Ölpreise verbessert sich der Cashflow der Produzenten, was bessere Rahmenbedingungen für Bohrungen, Infrastrukturprojekte, Sanierungsmaßnahmen sowie die Einhaltung von Umweltauflagen schafft und die Nachfrage nach unseren Vermessungs- und Inspektionsleistungen steigert. Wir sind überzeugt, dass die aktuellen Trends und die positiven Prognosen für anhaltende Investitionen im kanadischen Energiesektor unserem Drone-as-a-Service-Geschäft sowohl in Kanada als auch international langfristig den Rücken stärken werden. In rund 80 % von Velocitys aktuellen Projekten werden die Arbeitsabläufe bereits von Drohnen unterstützt. Daraus ergibt sich eine solide Plattform mit einem bereits etablierten Kundenstamm, der den weiteren Ausbau unseres drohnengestützten Leistungsangebots begünstigt.“

Im Juli 2026 schloss ZenaTech die Übernahme von Velocity Geomatics, bekannt als Velocity Group, mit Firmensitz in Grande Prairie (Alberta) ab. Es handelt sich um die erste Übernahme des Unternehmens, die gezielt auf Geomatikleistungen für die Einhaltung von umweltrechtlichen und behördlichen Auflagen in der Öl- und Gasbranche spezialisiert ist. Velocity ist mit vier Niederlassungen in den Provinzen Alberta, British Columbia und Saskatchewan vertreten und betreut führende regionale und internationale Öl- und Gasproduzenten.

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