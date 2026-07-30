BERNSTEIN RESEARCH stuft Stellantis auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis des Autokonzerns seien weniger gut ausgefallen als erwartet, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:28 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:28 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,54 % und einem Kurs von 4,999EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 14:01 Uhr) gehandelt.
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