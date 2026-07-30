UBS stuft GERRESHEIMER AG auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Sell" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Der angekündigte Verkauf der US-Tochter Centor sowie von Primary Packaging Plastics sei wichtig für die Restrukturierung des Herstellers von Verpackungen für die Pharma- und die Kosmetikindutrie, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,34 % und einem Kurs von 27,34EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 12,90

Kursziel alt: 12,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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