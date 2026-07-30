UBS stuft DANONE auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Sorgen seien übertrieben, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum auf vergleichbarer Basis des Lebensmittelkonzerns sollte sich nun beschleunigen./mis/rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 22:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,58 % und einem Kurs von 68,68EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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