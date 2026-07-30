BERNSTEIN RESEARCH stuft JCDecaux auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20,90 Euro belassen. Das Umsatzwachstum aus eigener Kraft habe im zweiten Quartal über dem Unternehmensziel und der Markterwartung gelegen, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 05:43 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 05:43 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,06 % und einem Kurs von 23,68EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.



