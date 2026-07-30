BERNSTEIN RESEARCH stuft Kion auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe eine solide Entwicklung im zweiten Jahresviertel verzeichnet, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings habe sich der Jahresausblick etwas eingetrübt./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:11 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:11 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,43 % und einem Kurs von 39,29EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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