JEFFERIES stuft ING GROEP N.V. auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Großbank habe solide abgeschnitten, schrieb Theo Massing am Donnerstag. Die Kernbotschaft sei aber, dass die Niederländer mit Blick auf die Erträge im laufenden und kommenden Jahr etwas optimistischer geworden seien./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,71 % und einem Kurs von 29,88EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Theo Massing
Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Theo Massing
Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte