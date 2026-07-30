UBS stuft Adidas auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 219 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Sportartikelherstellers habe deutlich enttäuscht, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag. Zudem habe der Konzern nur die Umsatz-, aber nicht die Gewinnprognose angehoben. Dies hänge zwar größtenteils mit höheren Marketingkosten zusammen, dürfte am Markt aber dennoch negativ gesehen werden, zumal sich die Aktien seit April deutlich überdurchschnittlich entwickelt hätten./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,59 % und einem Kurs von 149,0EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Robert Krankowski
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 219
Kursziel alt: 219
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Robert Krankowski
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 219
Kursziel alt: 219
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