Deutschland
Inflation zieht sprunghaft an: 2,8 Prozent im Juli
Für Sie zusammengefasst
- Inflation stieg im Juli in Deutschland 2,8 Prozent
- Vormonatsrate lag im Juni bei 2,3 Prozent
- Statistisches Bundesamt meldete vorläufige Zahlen
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Leben in Deutschland hat sich im Juli wieder stärker verteuert. Die Verbraucherpreise lagen um 2,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,3 Prozent Inflation im Juni, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte./ben/ceb/DP/jsl
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