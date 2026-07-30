UBS stuft Auto1 auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 nach Zahlen für das zweiten Quartal von 33,70 auf 35,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die Resultate einige Investoren angesichts der Bruttogewinnentwicklung enttäuscht haben dürften, bleibe die Anlagestory intakt, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen priorisiere das Umsatzwachstum, könnten Optimisten argumentieren./mis/rob/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 22,22EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 14:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35,10

Kursziel alt: 33,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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