Nebenwerte
Chips raus – Gold rein! Jetzt Depot rotieren mit AMD, Infineon, Barton Gold, Dryden Gold und Sandisk
Was für ein Sektor-Crash! Der jüngste Ausverkauf bei den Halbleiter-Aktien hat den Technologiesektor schwer getroffen und viele Depots tief ins Minus gerissen. Nach einer monatelangen Rallye wachsen die Sorgen vor einer Überbewertung und einer konjunkturellen Abkühlung in der Chipindustrie. In Phasen erhöhter steigernder Inflation und Marktvolatilität suchen Investoren verstärkt nach Stabilität und einem verlässlichen Portfolio-Schutz. Gold konnte in der Vergangenheit diese Eigenschaften liefern, es gilt traditionell als sicherer Hafen, der den realen Wert des Vermögens über Krisen hinweg bewahrt. Der Clou: Durch die Umschichtung von hoch bewerteten Technologie-Titeln in Edelmetalle lässt sich das Risiko im Portfolio drastisch senken. Während Halbleiterwerte extrem zyklisch reagieren, bietet physisches Gold oder die Beteiligung an Minengesellschaften einen soliden Gegenpol.
Auch Spezialisten wie spüren den Preisdruck im Speichersegment, was die Notwendigkeit einer Diversifikation unterstreicht. Kleinere Bergbauunternehmen wie Barton Gold oder Dryden Gold bieten in diesem Umfeld die Chance, direkt von einem steigenden Goldpreis zu profitieren. Denn hier gibt es statt irrationalen Überschwangs in naher Zukunft Liegenschaften von mehreren Millionen Unzen Gold zu entwickeln. Die historische Erfahrung zeigt, dass Sachwerte in Schwächephasen der Tech-Branche oft eine spürbare Outperformance erzielen. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um Gewinne zu sichern, Verluste zu begrenzen und das Depot krisenfester aufzustellen.
Gold – Der Anker in zerbrechlichen Systemen
Die langfristige Stabilität des Goldmarktes ist kein theoretisches Konstrukt, sondern durch umfangreiche Studien des World Gold Council (WGC) empirisch belegt. Historische Analysen über mehr als 50 Jahre zeigen, dass die langfristige Rendite von Gold mit etwa 8,7 % per annum deutlich über der globalen Inflationsrate liegt. Laut dem GLTER-Modell des WGC korreliert die Wertentwicklung des Edelmetalls stattdessen eng mit dem globalen Bruttoinlandsprodukt und spiegelt den realen wirtschaftlichen Expansionszyklus wider. Ein zentraler Beweis für die Systemstabilität ist das historisch gewachsene und tief verankerte Vertrauen globaler Währungshüter, denn sie haben in den letzten Jahren kräftig aufgestockt. Im Jahr 2025 kauften die Zentralbanken weltweit laut offiziellen Daten des WGC insgesamt 863 Tonnen Gold, womit das Volumen aufgrund der rekordhohen Goldpreise leicht unter die magische 1.000-Tonnen-Marke der Vorjahre fiel. Angeführt wurde die Dynamik der Top-Käufer unangefochten von der Nationalbank von Polen, die ihre strategischen Reserven in diesem Jahr um beachtliche 102 Tonnen aufstockte. Dahinter positionierten sich vor allem aufstrebende Schwellenländer wie Kasachstan und Aserbaidschan, die im Zuge globaler Diversifizierungsbestrebungen ihre nationalen Edelmetallbestände kontinuierlich ausbauten. Ebenso gehörten die Zentralbanken aus Russland, China, Indien und der Türkei zu den treibenden Kräften auf der Käuferseite, da sie ihre Abhängigkeit von westlichen Reservewährungen im aktuellen geopolitischen Umfeld systematisch verringern wollten.