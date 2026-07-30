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    AKTIE IM FOKUS

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    Airbus schwach - Gewinnmitnahmen nach zuletzt guter Entwicklung

    Für Sie zusammengefasst
    • Airbus-Aktien schwach trotz Lob und starkem Q2
    • Aktien gaben 2,4 Prozent auf 204,75 Euro ab
    • Unveränderte Prognose führte zu Gewinnmitnahmen
    AKTIE IM FOKUS - Airbus schwach - Gewinnmitnahmen nach zuletzt guter Entwicklung
    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz Lob von Analysten für das zweite Quartal sind die Aktien von Airbus am Donnerstag schwach unterwegs. Am Nachmittag verloren sie als zweitgrößter Verlierer im Dax 2,4 Prozent auf 204,75 Euro.

    Airbus habe ein solides Zahlenwerk vorgelegt und damit die Markterwartungen übertroffen, sagte ein Börsianer. Ein starker Bericht sei allerdings bereits erwartet worden, sodass die unveränderte Prognose wohl Gewinnmitnahmen auslösten, ergänzte er.

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    An den vergangenen Tagen hatten die Airbus-Aktien deutlich zugelegt. Seit Jahresanfang steht aber nur ein Plus von 3,4 Prozent zu Buche - etwas weniger als für den Dax.

    Der weltgrößte Flugzeugbauer nimmt Kurs auf seine Jahresziele. War das erste Quartal noch schwach ausgefallen, legte der Konzern im zweiten Jahresviertel kräftig zu. Vorstandschef Guillaume Faury hält daher an seinem Ziel fest, in diesem Jahr mit 870 Maschinen so viele Passagierjets auszuliefern wie nie zuvor. Auch der Gewinn im Tagesgeschäft soll eine Höchstmarke erreichen./ajx/jha/

    Airbus

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    ISIN:NL0000235190WKN:938914
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 203,9 auf Tradegate (30. Juli 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -0,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 161,90 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 225,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von -1,77 %/+22,79 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des Ölpreises auf Airbus (eine Sicht: Rückgang auf ~60$ könnte Kurs auf ~300€ treiben; Gegenmeinung: hohe Ölpreise fördern Bestellungen neuer, effizienter Jets). Diskutiert werden auch eine erwartete Ölschwemme, technische Muster (mögliches Doppeltop bei ~210€ mit Neckline ~190€) sowie fundamentale Ziele (bereinigtes EBIT 12–13 Mrd.€ bis 2029, 5 Mrd.€ Aktienrückkauf, anhaltende Produktionsengpässe).

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    dpa-AFX
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