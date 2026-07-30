BERENBERG stuft BASF SE auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF nach detaillierten Quartalszahlen von 47 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Sebastian Bray sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem "guten vollständigen Quartalsbericht". Die Aktie des Chemieunternehmens dürfte dennoch weiterhin vor allem von gesamtwirtschaftlichen Faktoren, etwa dem Iran-Konflikt, getrieben werden./ck/rob/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 51,47EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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