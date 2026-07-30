JPMORGAN stuft VINCI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach der Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Der niedrigere Verkehr auf den Mautstraßen wegen der großen Hitze dürfte laut Unternehmensführung nur eine vorübergehende Belastung sein, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:02 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:02 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 123,5EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 139

Kursziel alt: 139

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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