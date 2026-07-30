JPMORGAN stuft AB Inbev auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79,88 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe mit seinem Quartalsergebnis je Aktie die Konsensschätzung um 8,5 Prozent übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund dafür seien Umsatz und operatives Ergebnis gewesen, die beide über den Erwartungen gelegen hätten./ck/rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,86 % und einem Kurs von 71,98EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 79,88

Kursziel alt: 79,88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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