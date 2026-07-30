JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Der Baustoff-Konzern habe mit seinem operativen Quartalsergebnis (Ebitda) ihre Schätzung übertroffen, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das obere Ende der Ebit-Prognose 2026 sei zugleich gesenkt worden./ck/rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 167,4EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 290

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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