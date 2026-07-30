RBC stuft ING GROEP N.V. auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die niederländische Großbank habe stark abgeschnitten, schrieb Anke Reingen am Donnerstag. In Verbindung mit einer guten Kostenkontrolle dürften die Geschäftstrends und die angehobene Prognose für das Nettozinsergebnis im kommerziellen Bankgeschäft zu einer Anhebung der Markterwartungen führen./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:16 / EDT
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Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,82 % und einem Kurs von 29,91EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
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