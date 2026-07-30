DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft PHILIPS NV auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Philips nach Zahlen von 25 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sorgen über die Margenentwicklung beim Medizintechnikkonzern hätten den Ausblick getrübt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,80 % und einem Kurs von 23,22EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 13:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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